Due libri per… l’estate

TITOLO: Un caso speciale per la ghostwriter

AUTORE: Alice Basso. Nata a Milano, ora vive in un ridente borgo medievale fuori Torino. Lavora per diverse case editrici come redattrice, traduttrice, valutatrice di proposte editoriali. Nel tempo libero canta e scrive canzoni per un paio di rock band. Suona il sassofono, ama disegnare, cucina male, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne.

EDITORE: Garzanti

ANNO: 2019

PAGINE: 384

PREZZO: euro 17,90

CITAZIONE: “Sarca, mi faccia capire…”

TRAMA: Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una persona le sceglie o le usa, Vani sa leggere abitudini, indole, manie. E sa imitarlo. Infatti Vani è una ghostwriter: riempie le pagine bianche di scrittori di ogni genere con storie, articoli, saggi che sembrino scaturiti dalla loro penna. Una capacità innata che le ha permesso di affermarsi nel mondo dell’editoria, non senza un debito di gratitudine nei confronti dell’uomo che, per primo, ha intuito la sua bravura: Enrico Fuschi, il suo capo. Non sempre i rapporti tra i due sono stati idilliaci, ma ora Vani, anche se non vorrebbe ammetterlo, è preoccupata per lui. Da quando si è lasciato sfuggire un progetto importantissimo non si è più fatto vivo: non risponde al telefono, non si presenta agli appuntamenti, nessuno sa dove sia. Enrico è sparito. Vani sa che può chiedere l’aiuto di una sola persona: il commissario Berganza. Dopo tante indagini condotte fianco a fianco, Vani deve ammettere di sentirsi sempre più legata all’uomo che l’ha scelta come collaboratrice della polizia per il suo intuito infallibile. Insieme si mettono sulle tracce di Enrico. Tracce che li porteranno fino a Londra, tra le pagine senza tempo di Lewis Carroll e Arthur Conan Doyle. Passo dopo passo, i due scoprono che Enrico nasconde segreti che mai avrebbero immaginato e, soprattutto, che ha bisogno del loro aiuto. E non solo lui. Vani ha di fronte a sé un ultimo caso da risolvere e fra le mani, dalle unghie rigorosamente smaltate di viola, le vite di tutte le persone cui ha imparato a volere bene.

LA NOSTRA OPINIONE: La saga di Vani Sarca, dopo cinque libri, è giunta alla fine. Vani è un personaggio fantastico. Una protagonista originale che in questi cinque libri ha fatto affezionare moltissimi lettori. Indimenticabili anche gli altri personaggi , che le ruotano attorno. Chi ha amato Vani ne sentirà davvero la mancanza. Alice Basso ha concluso nel migliore dei modi la serie: Vani ha finalmente trovato la sua strada. Ora non ci resta che sperare che Alice Basso si metta di nuovo all’opera per creare un altro personaggio a cui il lettore possa affezionarsi. Sicuramente, mancheranno ai suoi lettori l’ironia, lo stile accattivante e coinvolgente e le colte citazioni di Alice.

TITOLO: Le signore in nero

AUTORE: Madeleine St John. Una delle più grandi autrici del Novecento. È stata la prima autrice australiana candidata al Man Booker Prize. Da questo libro è stato tratto un film di successo diretto da Bruce Beresford, regista di A spasso con Daisy. Il femminismo è il fil-rouge che attraversa tutti i suoi romanzi, precursori di un’epoca di cambiamento. Protagoniste delle sue storie sono le donne: donne forti che inseguono i loro sogni, donne che cercano il loro posto nel mondo, ieri come oggi.

EDITORE: Garzanti

ANNO: 2019

PAGINE: 197 pag.

PREZZO: 16,00 Euro

CITAZIONE: “Magda era il tipo di donna che ottiene sempre quello che vuole. Magda era una continentale, ecco il problema, un’europea, cosa che loro erano ben contente di non essere”.

TRAMA: Sydney 1950. Sui manichini spiccano le gonne a balze e i corpetti arricchiti degli accessori più preziosi. Ma Goode’s non sono solo i più grandi magazzini della città, dove trovare l’abito all’ultima moda. Per quattro donne che lavorano sono anche l’unica occasione di indipendenza. Mentre con le loro eleganti divise di colore nero consigliano le clienti su tessuti e modelli, nel loro intimo coltivano sogni di libertà, di un ruolo diverso da quello di figlia, moglie e madre. Lesley sogna di continuare a studiare, anche se il padre non ne vuole sentir parlare. Poi c’è Patty che solo sul lavoro sente di valere qualcosa, mentre a casa il marito la tratta come fosse trasparente. Anche per Fay andare al grande magazzino ogni mattina significa sentirsi meno sola. A sorvergliarle come una madre c’è Magda: le sprona a inseguire i loro desideri e a trovare il proprio stile nel vestire, a coltivare l’idea che una donna possa raggiungere qualsiasi obiettivo. Per tutte è in arrivo un tempo di grandi cambiamenti e opportunità inaspettate. Tra un party, un nuovo vestito e nuove consapevolezze, Lesley, Patty, Fay e Magda vivranno il momento magico in cui si decide chi si vuole essere davvero.

OPINIONE: “Le signore in nero” è un romanzo ambientato negli anni cinquanta, nel culmine della conquista dell’emancipazione femminile, che narra la storia di tre donne alle prese con la loro voglia di farsi valere. Una storia totalmente al femminile che fa riflettere molto. Ad attirare l’attenzione è soprattutto Lisa, la più piccola delle tre che dopo l’esame di maturità entra come stagista in uno dei grandi magazzini più lussuosi della città, anche se il suo sogno è quello di proseguire gli studi, nonostante suo padre non sia d’accordo. Così piccola e esile, riesce a farsi strada tra pizzi e merletti, in questo mondo che non le apparteneva, ma che piano piano riuscirà a conquistarla.

Il punto chiave del romanzo è voler descrivere, con uno stile ironico e apparentemente leggero, l’epoca del cambiamento, usando un lessico ricercato e senza cadere mai nel banale.

