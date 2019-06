Domenica a Sassello: la festa della semina

La festa della semina si terrà presso il Rifugio La Sciverna in Località Bandite 5 a Sassello domenica 9 Giugno. Dal mattino alla sera vi aspettiamo per condividere con noi i nostri progetti e sogni tra cibo a km 0 e birra artigianale Altavia, musica e chiacchierate a tema per adulti. In piu’ per i più piccini: laboratori, letture e battesimo della sella.

L’orto è una grande metafora della vita spirituale: anche la nostra vita interiore abbisogna di essere coltivata e lavorata, richiede semine, irrigazioni, cure continue e necessita di essere protetta, difesa da intromissioni indebite. L’orto, come lo spazio interiore della nostra vita, è luogo di lavoro e di delizia, luogo di semina e di raccolto, luogo di attesa e di soddisfazione. Solo così, nell’attesa paziente e operosa, nella custodia attenta, potrà dare frutti a suo tempo.

(Enzo Bianchi)

E come l’amo il mio cantuccio d’orto,

col suo radicchio che convien ch’io tagli

via via; che appena morto, ecco è risorto.

(Giovanni Pascoli)

9 giugno 2019 dalle 10 alle 19

Presso il Rifugio La Sciverna di Sassello (www.rifugiosciverna.com)

A cura dell’associazione Cascina Granbego, aderente ARCI Savona (www.granbego.com)

In collaborazione con:

Associazione Ippica Le Rocce (https://www.facebook.com/Associazione-Ippica-Le-Rocce-1467371826910897/)

Agribirrificio AltaVia (www.birrificioaltavia.it)

Il programma è in continuo aggiornamento, vi consigliamo dunque di seguirci su facebook per rimanere sempre aggiornati! (fb: cascinagranbego)

Ore 10,30 letture ad alta voce

Ore 11,30 laboratorio bimbi

Ore 11,30 “Accenni di permacultura e orti sinergici” per adulti

Ore 12,30 pranzo. Cibo buono, sano, a km 0 e birra artigianale del Birrificio AltaVia

Ore 15 letture ad alta voce

Ore 15,30 laboratorio bimbi “Supereroine a strisce!Scopriamo insieme perché le api sono così importanti per l’uomo e per l’ambiente”-Laboratorio per grandi e piccini per gruppi di 5-6 a rotazione a cura di Cecilia e Gianluigi di “Studiolambiente”.

Ore 15,30 Battesimo della sella a cura dell’Associazione Ippica Le Rocce

Ore 16,30 Merenda con Frittelle e birra artigianale del Birrificio AltaVia

Ore 17,00 Facciamo WWOOFING!

Ore 18,00 Aperitivo

Tutto il giorno: musica popolare!

NB: Vi ricordiamo che per i laboratori e anche il pranzo è molto gradita la prenotazione per motivi organizzativi! Per comodità mandate una mail a info@granbego.com o un messaggio a 3490968534 indicando numero adulti, numero e età bambini. grazie!

I laboratori saranno organizzati a rotazione (dai 3 anni in su).

Costo a laboratorio: 3 euro a bambino

Il ricavato dell’evento andrà a supportare le attività culturali dell’Associazione Cascina Granbego e il suo progetto degli Orti Collettivi