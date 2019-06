Domato incendio boschivo a Cisano sul Neva: in azione l’elicottero

Cisano sul Neva. Restano ancora da appurare le cause dell’incendio boschivo divampato intorno alle 12 di oggi in una zona impervia sulle alture di Cisano sul Neva, nell’entroterra albenganese.

L’area interessata dalle fiamme, in località Pianboschi, è stata limitata, tuttavia le operazioni di spegnimento non sono state semplici: sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco e volontari, oltre all’azione di un elicottero che con lanci d’acqua dall’alto è riuscito a circoscrivere il rogo e consentire il lavoro delle squadre a terra.

Stando a quanto riferito l’incendio è stato domato. Fortunatamente le fiamme non hanno interessato le abitazioni più vicine, dove è stato notato solo il fumo fuoriuscire dalla zona boschiva colpita dal rogo.

Secondo le prime informazioni, non si esclude che l’incendio possa essersi verificato per colpa di un fulmine: a quell’ora, infatti, il cielo era coperto con piogge sparse. Sono ancora in corso accertamenti e verifiche.