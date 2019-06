Disperso nei boschi sulle alture di Varazze, ricerche in corso

Varazze. L’allarme è scattato intorno alle 21 e 30 di questa sera, quando non ha fatto più ritorno a casa.

Momenti di grande apprensione per le sorti di un signore anziano, malato di alzheimer, disperso nei boschi sulle alture di Varazze, in località Verne. E’ stata la figlia a chiamare i soccorsi e a far scattare le ricerche dell’uomo.

Attualmente nella zona sono impegnati vigili del fuoco, soccorso alpino, unità cinofile, 118, personale sanitario, volontari e forze dell’ordine.

L’anziano è uscito di casa nel pomeriggio, dicendo di fare una passeggiata per i sentieri del primo entroterra varazzino, ma non è più rientrato nella propria abitazione, non lontana dall’area interessata dalle ricerche, che potrebbero andare avanti anche per tutta la notte.

Familiari e amici attendono con ansia notizie del proprio caro, nella speranza che possa essere trovato al più presto dai soccorritori impegnati a perlustrare palmo a palmo tutta l’area boschiva.