Diego Alessi lascia la Cairese e si accasa al Vado

Cairo Montenotte. La Cairese annuncia che Diego Alessi vestirà, nella prossima stagione, la casacca del Vado, neo promosso in Serie D. Alessi, giocatore di grande talento e di alti valori umani, lascia la società gialloblù e la chiamata della società rossoblù, rappresenta, a trentasette anni, un premio più che meritato per la sua professionalità, serietà e capacità.

Alessi è stato l’attaccante più prolifico della Cairese, segnando settantatre reti in cinque anni, diventando amico e maestro del compagno di reparto Francesco Saviozzi, che di goal ne ha messo a segno quarantasei, con il quale ha formato una coppia di attaccanti di altissimo valore.

Alessi è stato un punto di riferimento fondamentale ed un leader propositivo all’interno dello spogliatoio valbormidese.

“E’ un legame particolare quello che mi lega a Diego – afferma il ds Matteo Giribone – ho avuto il privilegio di giocare con lui, di allenarlo e di essere il suo direttore sportivo... siamo dispiaciuti e sappiamo che sarà complicato sostituirlo, ma allo stesso tempo lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto, in questi anni, per la Cairese, augurandogli un sincero in bocca al lupo per la sua nuova avventura”.

“Giocare gli ultimi scampoli della sua carriera in Serie D non è cosa di tutti i giorni – conclude Giribone – ragion per cui non potevamo che condividere la sua scelta di accettare l’ennesima sfida