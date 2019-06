Demolizione Morandi, controlli al casello e all’autoporto di Savona per il traffico pesante

Savona. Nell’ambito delle attività di coordinamento predisposte dalla Prefettura savonese è stato messo in atto un piano preventivo per l’abbattimento del ponte Morandi che ha riguardato anche il casello di Savona e l’area dell’autoporto.

La polizia municipale ha avuto l’incarico di collaboratore con la polizia stradale per l’eventuale contingentamento dei veicoli superiori a 7.5 tonnellate, a seguito dei divieti predisposti per le operazioni di demolizione a Genova.

Dunque i controlli e il monitoraggio ha riguardato il traffico pesante. Per ora non ci sono problematiche, con la polizia stradale che esegue una staffetta attiva con scorta fino allo svincolo di Genova Voltri.

Il presidio per la viabilità di camion e tir proseguirà per tutta la giornata di oggi, secondo quanto previsto in sede di Prefettura.