Decreto Crescita, Foscolo e Ripamonti (Lega): “Fondamentale il provvedimento a sostegno del porto di Savona-Vado”

Liguria. “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione alla Camera dei Deputati dell’odg all’interno del Decreto Crescita – approvato ieri con i voti della maggioranza – a sostegno del Porto di Savona-Vado, su iniziativa dell’On. Sara Foscolo quale prima firmataria, firmato anche da altri parlamentari liguri”.

Lo dichiarano la stessa Sara Foscolo, prima firmataria dell’odg sul Porto di Savona-Vado, e il senatore Paolo Ripamonti, parlamentari savonesi della Lega.

“Un’ottima notizia per il nostro territorio: provvedimento impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare provvedimenti urgenti, per garantire un modello omogeneo di organizzazione del lavoro per l’intera Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, estendendo al porto di Savona-Vado il contributo già previsto per il soggetto autorizzato nello scalo di Genova”.

“La discussione del decreto passa ora al Senato, dove proseguirà il massimo impegno per tutelare e valorizzare il territorio ligure e della provincia di Savona” concludono i due esponenti del Carroccio.