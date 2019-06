Albissola Marina/Albisola Superiore. Al via la seconda edizione di “Crosses on bike”, il primo soccorso in bicicletta lungo la passeggiata delle due Albisole.

Il servizio ciclabile è attivo da oggi ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18 e si occupa di prestare primo soccorso a chiunque possa averne bisogno nel tratto di litorale compreso tra i Bagni Mirage e Capo Torre.

I veicoli sono stati offerti da Decathlon e Cicli Zanini e sono attrezzati di defibrillatore e ossigeno.

Presenti all’inaugurazione della nuova edizione, il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti e l’assessore Luigi Silvestro, gli assessori di Albisola Superiore Luca Ottonello e Massimo Sprio, il presidente della Croce Verde Wilder Vanz, il presidente della Croce d’Oro Alessio Salis e il referente 118 Andrea Torassa.