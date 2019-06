Crisi rinfuse, il Pd: “La giunta intervenga sui ministri per salvare Funivie spa”

Regione. “Il gruppo del Pd è solidale con i lavoratori di Funivie Spa da oggi in agitazione, a seguito della sospensione del contributo ministeriale per le inadempienze che il governo ha contestato all’azienda”. A dirlo sono i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello.

“Siamo molto preoccupati per questa vicenda, che rischia di mettere in crisi l’intero comparto delle rinfuse a Savona. Ancora una volta, pertanto, sollecitiamo la giunta regionale, e in particolare l’assessore allo sviluppo economico Benveduti, a intervenire presso i ministeri competenti per risolvere la situazione e garantire lo stipendio ai dipendenti”.

“Già nelle scorse settimane, quando sindacati e lavoratori avevano lanciato il primo allarme, l’esponente della giunta regionale, su richiesta del Gruppo del Partito Democratico, aveva promesso che sarebbe intervenuto per sbloccare la grave situazione. Ma in realtà Benvenduti non ha fatto ancora nulla. L’assessore non perda altro tempo e si attivi immediatamente”.