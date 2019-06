Cosseria, ecco la nuova giunta comunale del sindaco Molinaro

Cosseria. Il sindaco Roberto Molinaro ha formalizzato i componenti della giunta comunale: Tamara Urru vice sindaco con delghe cultura, turismo, istruzione; Roberto Oddera assessore con delega ai lavori pubblici, territorio ed ambiente

Il primo cittadino terrà i seguenti incarichi: bilancio, commercio e attività produttive, protezione civile, salute, sicurezza. Attualmente ricopre la posizione organizzativa dell’Ufficio Tecnico e dell’area Demografica (stato civile, anagrafe, elettorale).

Per i consiglieri comunali invece: Sara Bertone politiche sociali, pari opportunità, politiche giovanili, famiglia, partecipazioni comunali; Rocco Narduolo: musei, biblioteca, politiche per l’integrazione; Primo Mariotti: fiere, rapporti con le associazioni, volontariato; Ermano Berruti: manutenzione ordinaria e straordinaria a supporto dell’ufficio Tecnico; Diego Besio: sport e tempo libero, rapporti con il personale.

“É una squadra coesa e presente. Il mandato che i cosseriesi ci hanno consegnato con i loro numerosi voti è ben preciso. Hanno riposto la fiducia a questa amministrazione completamente rinnovata e dobbiamo onorarla. Siamo partiti con speditezza e con passione e in questi primi 15 giorni abbiamo migliorato lo stato della strada sterrata che porta a Cairo che versava in cattive coondizioni ed effettuato lo sfalcio del verde su quasi tutte le strade e le aree pubbliche. La vice sindaco ha già indossato la fascia perchè è stata delegata ad officiare il primo matrimnio in Comune dal dopo elezioni. L’assessore Oddera ha preso in visione tutti i lavori che sono in itinere ed è coadiuvato dai tre consiglieri pensionati che possono dedicare più tempo in Comune. Con Sara Bertone partiremo subito per affrontare le situazioni di emergenza per famiglie che necessitano di supporto e provvederemo ad aumentare i servizi di diagnoostica (ad esempio i prelievi ematici) da effettuare a Cosseria” commenta il sindaco Molinaro.

“Una nostra priorità è quella di risolvere l’annoso problema della toponomastica; ai volontari della Croce non vengono forniti i nominativi ma solo i numeri civici e a Cosserias non è semplice individuarli” conclude il primo cittadino.

E per giovedì prossimo è stato convocato il primo Consiglio comunale, che si terrà alle ore 18:00: all’ordine del giorno la verifica delle condizioni di eleggibilità degli eletti, il giuramento del sindaco, la comunicazione della nuova giunta comunale, la composizione della commissione elettorale e la variazione di bilancio per gli anni 2019, 2020 e 2021.