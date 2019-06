Corte costituzionale sui consigli forensi, Cardone: “Attendiamo la pubblicazione della sentenza”

Savona. “La vicenda è estremamente complessa e non può essere sintetizzata in poche battute. Nella sostanza, ciò che ci ha mossi è l’esigenza di tutelare pienamente non solo e non tanto il diritto costituzionale all’elettorato passivo, ma soprattutto il diritto all’elettorato attivo, che garantisce la possibilità per gli iscritti di eleggere liberamente e senza alcuna limitazione i propri rappresentanti. Ciò che di fatto è avvenuto nel nostro caso, posto che all’ultima tornata elettorale vi è stata un’alta affluenza e gli eletti hanno avuto un notevole consenso”. Inizia così la precisazione del presidente dell’ordine degli avvocati Fabio Cardone in merito alla pronuncia della corte costituzionale sul divieto di terzo mandato consecutivo per i componenti dei consigli forensi.

“Riteniamo che, soprattutto per un consesso sociale qualificato, quale è la categoria degli avvocati, il rinnovamento debba essere frutto di una libera e consapevole scelta democratica e non necessiti di essere imposto per legge (come – d’altra parte- si è verificato nel nostro Consiglio dell’Ordine, ove è sempre stato assicurato un costante ricambio sia generazionale che di genere)” prosegue Cardone.

“A questo punto, come immediatamente comunicato agli iscritti, occorre attendere la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale dopodiché, stante la pendenza del giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense di cui l’udienza svoltasi innanzi alla Corte Costituzionale costituisce fase incidentale, saranno assunte le iniziative del caso” conclude il presidente dell’ordine degli avvocati di Savona.