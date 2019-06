Corrispettivi elettronici: Confartigianato apre alle imprese con due incontri

Provincia. Dopo la fatturazione elettronica è il momento dei corrispettivi: addio alla ricevuta cartacea e scontrino, spazio alla formula telematica. Con la Legge di Bilancio 2019 e con l’entrata in vigore del decreto fiscale 2019 tutto ciò si è concretizzato in un obbligo per le imprese.

“Gli artigiani interessati da questo ennesimo cambiamento sono tanti: parrucchieri, estetisti, installatori di impianti, edili e tutti coloro che emettono ricevute fiscali cartacee e scontrini. Rispetto a quello della fattura elettronica, è un passaggio certamente meno importante, ma si tratta comunque di un cambiamento e per questo abbiamo organizzato un percorso di accompagnamento per le imprese” commentano da Confartigianato Savona.

Il regime entrerà in vigore a due riprese. La linea di demarcazione individuata dal Governo è il fatturato: se superiore ai 400.000 € porterà l’obbligo di adeguamento già dal primo luglio 2019, in caso contrario tutto rimandato al primo gennaio 2020. “La scadenza del primo luglio riguarda solo pochissimi dei nostri associati, però, per sostenere in egual misura tutto il mondo artigiano, abbiamo scelto di partire a Giugno con due incontri a Savona ed Albenga per fare il punto con i nostri fiscalisti e conoscere la normativa” spiega l’associazione degli artigiani.

Sono previsti due incontri (a Savona lunedì 10 giugno ore 17 presso la Sala Piano Terra del Palazzo della Provincia, via Sormano 1; ad Albenga martedì 11 giugno ore 17 presso la Sala Riunioni di Cersaa di Albenga, Regione Rollo 98) in cui il programma dei lavori toccherà la normativa circa l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi e la possibilità del credito d’imposta, si parlerà di I.S.A. (Indici sintetici di affidabilità) in sostituzione degli studi di settore e verrà fatto a margine un accenno ai nuovi regimi forfettari.

“Due giornate di approfondimento e confronto che sono propedeutiche a una serie di incontri territoriali che partiranno in l’autunno con un taglio più operativo. Inoltre, grazie alla soluzione del credito d’ imposta e con lo spirito di sostenere le nostre imprese anche in termini economici, stiamo raccogliendo una serie di proposte commerciali a condizioni agevolate ed esclusive per i nostri associati per l’acquisto degli apparecchi idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi” conclude Confartigianato Savona.

Tutte le informazioni sugli appuntamenti di giugno e approfondimenti sul nuovo sistema di trasmissione dei Corrispettivi: Confartigianato Savona P.za Mameli 5/3 tel: 01983851 segreteria@confartigianato.savona.it.