Alassio. Con il torneo dedicato agli Esordienti secondo anno, andato in scena sabato 22 e domenica 23 giugno, è andata in archivio la 14ª Coppa Città di Alassio – Spring Cup, organizzata dalla Baia Alassio Calcio.

Nove le squadre partecipanti, che si sono sfidate sul terreno del Ferrando in partite della durata di un tempo da 20 minuti. Al termine del girone all’italiana di 36 incontri ha prevalso la Levante C Pegliese; secondo posto per la Rivarolese della provincia di Torino, terza la Goliardicapolis.

Michael Audia (Levante C Pegliese) è stato premiato come miglior portiere; Edoardo Campiciano (Goliardicapolis) miglior giocatore del torneo. Con sei reti segnate, Stelian Alupoaiei (Rivarolese) è il capocannoniere.

I risultati di sabato 22:

Baia Alassio – San Filippo Neri 2-4, Antoniana San Marco – Strambinese 1-4, Rivarolese – Levante C Pegliese 0-1, Goliardicapolis – Savigliano 3-0, Baia Alassio – Pinerolo 0-3, San Filippo Neri – Antoniana San Marco 2-0, Strambinese – Rivarolese 0-2, Levante C Pegliese – Goliardicapolis 1-1, Baia Alassio – Savigliano 0-1, San Filippo Neri – Pinerolo 0-2, Antoniana San Marco – Rivarolese 0-4, Strambinese – Levante C Pegliese 0-1, Baia Alassio – Goliardicapolis 0-2, San Filippo Neri – Savigliano 1-1, Antoniana San Marco – Levante C Pegliese 0-3, Strambinese – Pinerolo 1-1, Baia Alassio – Rivarolese 0-3, San Filippo Neri – Goliardicapolis 0-3, Strambinese – Savigliano 1-0, Antoniana San Marco – Pinerolo 0-3.

I risultati di domenica 23:

Baia Alassio – Levante C Pegliese 0-4, San Filippo Neri – Rivarolese 0-2, Antoniana San Marco – Savigliano 1-0, Goliardicapolis – Pinerolo 0-0, Baia Alassio – Strambinese 0-1, Antoniana San Marco – Goliardicapolis 0-3, Savigliano – Pinerolo 1-6, San Filippo Neri – Levante C Pegliese 0-2, Baia Alassio – Antoniana San Marco 0-3, Strambinese – Goliardicapolis 0-2, Rivarolese – Pinerolo 1-0, Levante C Pegliese – Savigliano 3-0, San Filippo Neri – Strambinese 1-1, Rivarolese – Goliardicapolis 0-0, Levante C Pegliese – Pinerolo 1-1, Rivarolese – Savigliano 4-0.

La classifica finale: 1° Levante C Pegliese 20, 2° Rivarolese 19, 3° Goliardicapolis 18, 4° Pinerolo 15, 5° Strambinese 11, 6° San Filippo Neri Albenga 8, 7° Antoniana San Marco 6, 8° Savigliano 4, 9° Baia Alassio 0.