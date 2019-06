Alassio. Fine settimana calcistico dedicato agli Allievi Fascia B alla 14ª Coppa Città di Alassio – Spring Cup, organizzata dalla Baia Alassio Calcio.

Sabato 8 giugno le dodici squadre iscritte, di cui sette provenienti da fuori regione, hanno giocato le prime 18 partite con grande agonismo e correttezza. I molti genitori in tribuna hanno fatto la spola tra il Ferrando e la spiaggia alassina per godersi al massimo la splendida giornata di sole. Gli incontri sono stati giocati sulla distanza di un tempo da 20 minuti.

Domenica 9 giugno il completamento delle qualifiche con 12 partite e nel pomeriggio le 6 finali che hanni decretato la vincitrice del trofeo messo in palio dal Comune di Alassio. Il successo è andato all’Ivrea Banchette; seconda posizione per l’Area Calcio Alba Roero, terza per il Centro Schuster.

I risultati del girone A:

San Filippo – Taggia 1-1, James – Alba Roero 0-2, Lenci Poirino – San Giacomo Chieri 0-1, San Filippo – James 0-0, Taggia – Lenci Poirino 1-1, Alba Roero – San Giacomo Chieri 1-0, San Filippo – Alba Roero 0-2, James – Lenci Poirino 1-1, Taggia – San Giacomo Chieri 1-1, San Filippo – San Giacomo Chieri 0-3, Taggia – James 2-0, Alba Roero – Lenci Poirino 1-0, James – San Giacomo Chieri 1-0, San Filippo – Lenci Poirino 1-1, Alba Roero – Taggia 0-0

Classifica: Area Calcio Alba Roero 13, Taggia 7, San Giacomo Chieri 7, James 5, Lenci Poirino 3, San Filippo Neri Albenga 3

I risultati del girone B:

Centro Schuster – Unione Sanremo 1-1, Roretese – Vecchio Castagna 0-1, Ivrea Banchette – Luserna 2-1, Centro Schuster – Roretese 1-1, Unione Sanremo – Ivrea Banchette 0-0, Vecchio Castagna – Luserna 2-0, Centro Schuster – Vecchio Castagna 0-0, Roretese – Ivrea Banchette 0-2, Unione Sanremo – Luserna 1-1, Centro Schuster – Luserna 2-0, Unione Sanremo – Roretese 1-1, Vecchio Castagna – Ivrea Banchette 0-2, Roretese – Luserna 0-2, Centro Schuster – Ivrea Banchette 3-0, Vecchio Castagna – Unione Sanremo 0-2

Classifica: Ivrea Banchette 10, Centro Schuster 9, Unione Sanremo 7, Vecchio Castagna Quarto 7, Luserna 4, Roretese 2

Al termine delle finali,la classifica del torneo è risultata la seguente: 1° Ivrea Banchette, 2° Area Calcio Alba Roero, 3° Centro Schuster, 4° Taggia, 5° San Giacomo Chieri, 6° Unione Sanremo, 7° James, 8° Vecchio Castagna Quarto, 9° Luserna, 10° Lenci Poirino, 11° Roretese, 12° San Filippo Neri Albenga