Convegno su “Operatori familiari (badanti e baby sitter)” a Savona

Savona. La Consulta Provinciale Femminile di Savona, col suo presidente pro tempore Silvia Bottaro Debenedetti, e con l’impegno delle Consultrici Borin, vice presidente, e Lubrano, organizza il 26 giugno, dalle ore 15,30, presso la Sala Caduti di Nassirya del palazzo della Provincia di Savona un incontro sul tema: “Operatori familiari (badanti e baby sitter): informazioni, osservazioni, criticità”.

“Un tema che ha risvolti sociali e civili in tante relazioni quotidiane, arrivando a incrementare, laddove esistono, crisi esistenziali, sociali, economiche delle Famiglie. Questo inedito incontro vuole, quindi, riflettere e far riflettere le Istituzioni su tali temi così delicati e così pressanti nella nostra società. C’è, quindi, bisogno delle esperienze di Tutti per cercare soluzioni migliori e condivise sul Territorio” spiegano le organizzatrici.

“Abbiamo invitato il Vice Presidente della Regione Liguria – Avv.to Sonia Viale – a parlare di tale tematica e così la Dr.a Manuela Facco per avere ragguagli sulla costruzione/istituzione di un registro per badanti e baby sitter, la loro qualificazione e formazione, la promozione e dislocazione di una rete di sportelli per facilitare l’incontro tra la richiesta della famiglia e l’offerta garantita, attraverso il sostegno alla famiglia con una attenta informazione ed eventuale accesso ad incentivi economici, nonchè la presenza e/o carenza di strutture atte a dare accoglienza e cura agli anziani” concludono dalla Consulta Provinciale Femminile di Savona.