Loano. In occasione della Notte in Bianco di Loano, i carabinieri della compagnia di Albenga, per garantire che la manifestazione si svolgesse in piena sicurezza e nel rispetto del’ordine pubblico, hanno predisposto un massiccio servizio di controllo sul territorio.

Fortunatamente non si sono segnalati particolari problemi, ma i militari hanno denunciato un automobilista che nella tarda serata, mentre rientrava verso Andora, ha perso il controllo del mezzo sulla via Aurelia all’altezza di Ceriale, senza coinvolgere altri veicoli, perché al volante ubriaco. L’autista aveva un tasso alcolemico di 2,50 g/l.

Foto 2 di 2



Sempre nell’ambito dei controlli di ieri sera, da parte degli uomini dell’Arma sono in corso accertamenti su due esercizi pubblici del lungomare di Loano che potrebbero aver violato il divieto di somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni. I militari, infatti, hanno verificato che due ragazzine sono state ricoverate in coma etilico al Santa Corona.

Infine altri due locali rischiano una sanzione per aver violato l’ordinanza del sindaco che impone di non vendere alcol in bottiglie di vetro (l’ipotesi d’accusa è che abbiano servito

birra in bottiglia a dei clienti maggiorenni.