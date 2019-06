Loano. Manca esattamente una settimana all’edizione 2019 della Notte Bianca, la lunga maratona di divertimento promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con Ascom e Dimensione Eventi.

La Notte Bianca con cui da più di dieci anni Loano saluta l’inizio dell’estate è in programma per sabato 22 giugno. A partire dal pomeriggio le strade, le piazze ed il lungomare della città dei Doria saranno animate da concerti di musica dal vivo e dj-set. Come sempre, l’elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera ed offriranno originali punti di degustazione.

“La nostra Notte Bianca – spiega il sindaco di Loano Luigi Pignocca – è una festa ‘totale’ che dal pomeriggio e fino a tarda notte coinvolge l’intera città con concerti, degustazioni enogastronomiche e tante occasioni di shopping. Questo, ovviamente, senza dimenticare il grande concerto gratuito di piazza Italia, che ogni anno ha come protagonista uno dei principali artisti del panorama musicale italiano. Tutto ciò rende la Notte Bianca di Loano la manifestazione perfetta per salutare con il sorriso l’arrivo della stagione estiva ed uno degli appuntamenti più attesi del nostro calendario, in grado di attrarre ospiti dall’intera Liguria e non solo. Ovviamente questo successo non sarebbe possibile senza l’importante sforzo messo in campo dal Comune in sinergia con Ascom e Dimensione Eventi né senza la collaborazione dei commercianti, delle associazioni, delle forze dell’ordine e dei tantissimi volontari che per tutta la giornata garantiranno la sicurezza del pubblico”.

“Anche quest’anno la Notte Bianca di Loano sarà una grande serata di divertimento per tutti – aggiunge l’assessore a turismo e cultura Remo Zaccaria – La collaborazione con Ascom e le categorie economiche della città e con Dimensione Eventi si è confermata anche quest’anno estremamente proficua e ci ha consentito di organizzare una festa in grado di accontentare ogni fascia di età ed ogni tipo di pubblico, ragazzi e famiglie, bambini e adulti. La vera, grande protagonista sarà la musica, con oltre venti aree spettacolo nelle quali si esibiranno gruppi rock e folk, cover band, artisti emergenti, dj-set e cantanti jazz pronti ad animare ogni angolo della nostra città. Una grande festa fatta di tante piccole feste che, ne siamo sicuri, otterrà il consueto successo di pubblico”.

Daniela Leali, presidente di Ascom, osserva: “Shopping, spettacoli, musica e divertimento: si conferma la ricetta della Notte Bianca, una manifestazione che ormai è diventata uno degli appuntamenti fissi dell’estate di Loano e della nostra regione. Anche quest’anno le attività commerciali e gli esercizi pubblici della città hanno aderito in gran numero al consueto invito arrivato dal Comune e da Ascom e sono quindi pronti ad offrire ai nostri concittadini ed ospiti una serata ricca di divertimento. Siamo certi che, anche in questo caso, la risposta sarà più che positiva, con importanti riscontri anche e soprattutto per la nostra economia locale”.

Come ogni anno, la protagonista sarà la musica, con più di venti concerti ed esibizioni di gruppi rock, cover band, gruppi jazz, dj-set in diversi punti della città: in piazza Massena si esibirà la band cover pop-rock dei “Missing Ink”; in via Ghilini ci sarà il tributo ad Elvis Presley di Paolo Bortolotti; in via Garibaldi si potrà ascoltare il “Simona Briozzo & Marco Cravero Acustic Duet in Pop” e la tribute band di musica italiana dei “Dirty Blonde 2.0”. In via Stella il trascinante rock ‘n’ blues dei “Vespu Surdu”; in centro, tra corso Europa, via Cesarea, via Cavour, via Boragine e i caruggetti orbi concerto itinerante della “Sbanday Street Band” e dei “Tribal Delight”. Tra piazza del Pozzo e via Richeri si esibirà il “Premiato Cotonificio” mentre in piazza Rocca ci sarà la musica degli Atrio. In piazza Palestro la farà da padrone il rock italiano e straniero dei 4WD mentre nel palmeto risuonerà la musica rock anni ’80 dei “Radio ’80”.

In Orto Maccagli è in programma il concerto revival degli anni ’70 e ’80 dei “Libero Arbitrio” e nei pressi della Fontana Chersicla esibizione dei “Projecto Kajanè”. Sempre sulla passeggiata a mare: nei pressi del Bar Rino i ritmi anni ’60, ’70 e ’80 degli “Slot Machine”; davanti all’Oliver’s Pub la musica del 4Real; in corso Roma all’altezza del Vittorino il tributo alla musica degli U2 dei “Zen Garden” e davanti al Class Cafè i “Never the Dog”; davanti alla gelateria Dolci Melodie i ritmi di “Locura Latina” ed in corso Europa all’altezza della macelleria Barberis (zona levante) l’esibizione dei Bioritmo.

Alle 22.15 prenderà il via il grande concerto gratuito che costituisce il momento clou della Notte Bianca: quest’anno sul palcoscenico allestito in piazza Italia salirà uno dei più grandi rocker italiani, Edoardo Bennato.

“Siamo molto contenti di aver portato sul palco della Notta Bianca di Loano un artista come Edoardo Bennato – spiegano da Dimensione Eventi – E’ l’unione di due eccellenze: il primo vero rocker italiano e l’evento di grande successo che dà inizio all’estate in riviera. Sarà un concerto emozionante per tutti”.

La creatività, quell’arte, pregio di pochi, che appartiene da sempre ad Edoardo Bennato che torna live dopo lo strepitoso successo del tour teatrale. On stage la formazione ormai consolidata composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria). Oltre due ore di musica, video colorati e coinvolgenti ed interazione con il pubblico a rendere il concerto di Bennato non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale. Bennato continua il suo viaggio, di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

Il tour estivo toccherà le location all’aperto più suggestive del nostro paese. La produzione artistica è curata da New Step; il booking è gestito in collaborazione con Dimensione Eventi. Date ed informazioni sul tour all’indirizzo www.edoardobennato.it o sulla pagina ufficiale www.facebook.com/EdoardoBennato.

Prima dell’esibizione di Bennato si terrà la cerimonia di consegna, agli stabilimenti balnerari della città, della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che Fee conferisce alle località costiere che soddisfano determinati criteri dal punto di vista della qualità delle acque e dei servizi offerti e che Loano ha ottenuto quest’anno per la decima volta consecutiva.