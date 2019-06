Consiglio regionale, Giovanni Barbagallo eletto vice presidente: Mauro Righello entra nell’assemblea ligure

Liguria. Il consigliere regionale del Partito Democratico Giovanni Barbagallo è stato eletto questa mattina vicepresidente del Consiglio ligure, con dieci voti, tra cui i sette esponenti del Pd e i due consiglieri di Rete a Sinistra – Liberamente Liguria.

Barbagallo subentra al dimissionario Luigi De Vincenzi, che ha lasciato la vicepresidenza e il Consiglio regionale dopo essere stato eletto sindaco di Pietra Ligure.

“I consiglieri del Gruppo del Pd fanno a entrambi i più sinceri auguri di buon lavoro” si legge in una nota del partito Democratico.

Barbagallo ha ottenuto dieci voti che, nonostante lo scrutinio segreto, dovrebbero corrispondere a quelli dei sette consiglieri del Partito democratico, ai due consiglieri di Rete a sinistra e a quello di Giovanni Boitano (Liguri con Paita).

Solo quattro voti per il pentastellato Andrea Melis, votato verosimilmente dai suoi colleghi di partito. Confermato senza alcun intoppo il presidente del consiglio, Alessandro Piana, in quota Lega. Per lui, maggioranza compatta con 16 voti.

A partecipare alle elezioni anche il nuovo consigliere del Partito democratico, Mauro Righello, che ha fatto il suo primo ingresso in assemblea legislativa stamattina, al posto del dimissionario De Vincenzi.