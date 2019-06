Albenga. Con l’ennesima partecipazione alle finali nazionali nella categoria Under 16, che si sono tenute a Rieti dal 30 maggio al 2 giugno, si è chiuso il quinquennio di direzione tecnica di Massimiliano Grassadonio con l’Albenga Volley.

Sono stati cinque anni importanti per la società ingauna che con il professor Grassadonio, insegnante di scienze motorie presso le scuole medie di Albenga, ha costruito un settore giovanile di livello tecnico molto alto per il territorio di ponente, con numerose atlete che hanno fatto parte delle rappresentative regionali e provinciali e portando nel palmarès della società tredici titoli provinciali/territoriali e due titoli regionali, oltre alla partecipazione a sette finali regionali.

Di recente Grassadonio, che è già docente del comitato di ponente nei corsi allenatori, è stato nominato assistente allenatore della Nazionale Under 16 e parteciperà al prossimo europeo di categoria in programma nel mese di luglio a Trieste. Questa prestigiosa nomina, unita a maggiori impegni con la sua professione di docente, nonché anche nuovi scenari personali, hanno contribuito alla scelta di salutare l’Albenga Volley, una società che comunque continuerà a lavorare in maniera specifica sulla crescita dei giovani con il neo campione regionale Daniele Di Vicino che proseguirà il lavoro dell’ex tecnico della Pro Patria.

“Il duro lavoro di questi anni in palestra ha pagato molto – afferma Grassadonio – e sono grato alla società per l’appoggio che mi ha concesso provando a supportare le mie richieste; mando un abbraccio a tutti i tecnici che in questi anni hanno lavorato con me in staff ad Albenga sotto la mia supervisione, e ringrazio le mie tante atlete che in questi anni ho visto migliorare, crescere e che in palestra mi hanno dimostrato sacrificio e determinazione, i loro sorrisi e i loro progressi tecnici mi riempiono di gioia. Brave e continuate cosi, la strada è ancora lunga!”.