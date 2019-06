Cinque app da conoscere

Non so voi ma il mio telefono, molto spesso, viene utilizzato per tutto tranne che per telefonare. Mi riprometto sempre di trascorrerci poco tempo e poi, sistematicamente, mi ritrovo a fissare lo schermo come un’automa. Insomma: predico bene e razzolo male.

Eppure, quando mi è capitato di trovarmi dove non ci fosse campo, ho provato la digital detox e mi ha decisamente rilassato ma poi arriva la quotidianità e tutte le belle e buone abitudini che mi riprometto vanno dritte dritte nel dimenticatoio.

Ed è così che ho trovato cinque app che rendono qualitativamente migliore il tempo trascorso con lo smartphone in mano: sono divertenti, utili e molto interessanti.

Noisli: una piattaforma dove è possibile crearsi il proprio sottofondo per rilassarsi e/o concentrarsi. E’ possibile combinare suoni della natura, sottofondi della vita di tutti i giorni, permettendo di trovare la giusta atmosfera, unica per ognuno di noi.

Vivino: non vi è mai capitato di trovarvi ad assaggiare un ottimo bicchiere di vino e poi ve ne dimenticate? Lo vorreste poter gustare di nuovo, tenere da parte per quella cena speciale e invece niente? Bene, con quest’app è possibile scansionare l’etichetta della bottiglia che avete davanti, trovare tutte le informazioni, i prezzi e quanto vi serve per poterlo ordinare.

Travel List: con quest’App potrete organizzare il vostro viaggio senza dimenticare nulla. Troverete elenchi per preparare la valigia perfetta e funzionale e potrete inserire il programma del vostro viaggio.

Sleep Cycle: “Mentre dormi attraversi diverse fasi del sonno, che vanno dal sonno leggero a quello profondo e viceversa. La fase del sonno in cui ti trovi quando scatta la sveglia è importantissima, perché determina il tuo livello di stanchezza/riposo al risveglio. Mentre dormi, i tuoi movimenti variano in base alla fase di sonno che stai attraversando. La tecnologia brevettata di Sleep Cycle monitora il modo in cui dormi usando l’analisi dei suoni e delle vibrazioni, ovvero monitorando i movimenti nel letto durante le varie fasi del sonno. Sleep Cycle troverà l’orario ottimale in cui tu sarai nella fase di sonno leggero per svegliarti al mattino, nell’arco di una finestra prestabilita di 30 minuti che termina all’orario in cui hai puntato la sveglia. Svegliarsi nella fase di sonno più leggero vuol dire svegliarsi in modo naturale, senza la sveglia, sentendosi riposati e pieni di energia”.

Seek: Fai la foto a quel fiore bellissimo che ha catturato il tuo sguardo: potrai trovare tutte le informazioni che lo riguardano. Insomma, lo Shazam della natura!

A me alcune hanno saputo incuriosire e divertire, altre sono tra quelle che vorrei provare. E voi? Qual è la vostra app preferita?

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Daria e Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

