Ceriale lancia la sua estate 2019 all’insegna di tanti eventi e manifestazioni: musica, cinema, teatro, cultura, intrattenimento ed enogastronomia la faranno da padrone per una stagione estiva tutta da vivere nella località del ponente savonese.

“Da quest’anno la novità più importante è sicuramente la rassegna “Cinema in spiaggia” rivolta ai più piccoli. La spiaggia libera di piazza della Vittoria, nel centro cittadino, tutte le sere di martedì, a partire dal 25 giugno, sarà trasformata in una e vera propria sala cinematografica, dove le famiglie potranno assistere ai cartoni animati più famosi degli ultimi anni, con il mare in notturna a fare da sfondo” afferma l’assessore comunale con delega alle manifestazioni Eugenio Maineri.

Foto 2 di 2



Ricco il calendario di iniziative culturali organizzati dalla biblioteca comunale e dedicate ai bambini, che si terranno presso la piazzetta della chiesa, con presentazioni di libri e intrattenimenti vari.

Ballo liscio e revival in piazza Eroi della Resistenza (vicino alla pineta) per i genitori e i nonni. I giovedì sera estivi saranno dedicati a loro, con le orchestre spettacolo più applaudite del momento.

Per i ragazzi, invece, serate con DJ in cui si potrà ballare a ritmo dei tormentoni più in voga nelle discoteche. In programma anche concerti con le cover band più importanti della zona.

Domenica 23 giugno l’atteso evento sportivo “Terzo Miglio Cerialese”, organizzato dalla sezione locale della Lega Navale.

Protagonista sarà anche la frazione di Peagna con la sesta edizione del Festival dei Monologhisti.

Per chi ama il relax e la ginnastica all’aria aperta di primo mattino, sei giorni alla settimana a partire dal 25 giugno, nell’area antistante gli ex cantieri Patrone della passeggiata a mare, un’insegnante di “latin cardio” proporrà un’ora di esercizi fisici per risvegliare il corpo e la mente.

Sarà l’alba di sabato 27 luglio ad accompagnare il concerto “giochi armonici” che si terrà in piazza Eroi della Resistenza.

Il 16 agosto appuntamento con la tradizionale Festa Patronale di San Rocco, processione e spettacolo pirotecnico.

E gran finale con la 38° edizione della Rassegna Libri di Liguria, organizzata dall’associazione “Amici di Peagna” in collaborazione con il Comune di Ceriale, in programma dal 25 al 30 agosto.

Infine, non mancheranno iniziative legate all’artigianato e ai prodotti locali, sagre e spazi enogastronomici, il tutto con la collaborazione delle associazioni cittadine.

“Insomma un calendario di eventi e manifestazioni per tutte le età –aggiunge ancora l’assessore Maineri -. L’amministrazione comunale ha puntato molto sulle famiglie che, sempre più numerose, scelgono Ceriale per passare le loro vacanze estive, con la volontà di offrire una serie di attrattive all’insegna del divertimento”.

“Inoltre, siamo convinti che il pacchetto di iniziative messe in campo per questa estate 2019 porterà un indotto positivo per tutte le attività cerialesi” conclude l’assessore Maineri.

Il calendario completo