Ceriale. Nella serata di ieri e per tutta la giornata di oggi si sono svolti controlli straordinari del territorio da parte della polizia locale di Ceriale.

Durante la serata di ieri si è potuto nuovamente constatare che a seguito dei massicci controlli operati grazie all’operazione “spiagge sicure 2019” il lungomare di Ceriale non era interessato dal fenomeno dell’abusivismo commerciale. Oggi, invece, sulla spiaggia cerialese è stato fermato un venditore senegalese che è stato denunciato in stato di libertà per vendita di merce contraffatta: dovrà rispondere dei reati di ricettazione e importazione sul territorio nazionale di marchi contraffatti.

Foto 2 di 2



In mattinata è stato invece denunciato in stato di libertà un motociclista imperiese che durante un posto di controllo è fuggito all’alt degli agenti. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità terminato in località Vadino ad Albenga: per lui è scattata una denuncia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a numerose sanzioni amministrative per il suo comportamento alla guida, la mancata copertura assicurativa e la mancata revisione periodica.

Il motociclo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.