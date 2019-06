Ceriale, ancora qualche disagio per il guasto all’acquedotto comunale

Ceriale. Si sta completando l’azione di riempimento delle vasche per l’approvvigionamento idrico, con la situazione che dovrebbe tornare alla normalità in serata, anche per la frazione di Peagna che ha subito i maggiori disagi.

Da questa mattina il sindaco Luigi Romano e il vice sindaco e assessore Luigi Giordano stanno monitorando la situazione, in costante contatto con il gestore, Ponente Acque: nel corso della giornata operai e tecnici hanno lavorato per la soluzione del problema, causato da un guasto all’acquedotto comunale: la sostituzione della pompa di alimentazione potrà avvenire solo in serata, con l’impianto per l’erogazione del servizio idrico che tornerà alla piena funzionalità entro domani mattina, una volta completati anche i test e le verifiche di carattere tecnico.

“Il problema è stato più grave del previsto, con uno slittamento delle tempistiche previste per la sostituzione della pompa di alimentazione danneggiata: per questo la nostra priorità è stata riempire le vasche per l’approvvigionamento idrico necessarie per il ripristino del servizio quanto prima: in caso di emergenza abbiamo già chiesto l’arrivo di una autobotte”.

“Sappiamo che ci sono ancora alcune zone senz’acqua, con disagi per cittadini e turisti: confidiamo che tra la serata di oggi e domani mattina presto tutto possa essere risolto” affermano congiuntamente sindaco e vice sindaco di Ceriale.