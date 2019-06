Ceriale. Agevolazioni per i bagni marini di Ceriale colpiti dall’ultima ondata di maltempo del 4 maggio scorso: le forti raffiche di vento avevano infatti provocato danni ingenti agli stabilimenti balneari, alle strutture e ai dehor delle spiagge (nelle foto).

In azione per l’emergenza polizia municipale, volontari e operai comunali, con i titolari degli stabilimenti cerialesi che si sono prontamente rialzati per non compromettere la stagione estiva, ripristinando a tempo di record impianti e arredi per offrire ancora per l’estate 2019 un turismo balneare all’insegna della qualità, dell’accoglienza e dei servizi.

Per agevolare lo sforzo degli operatori l’amministrazione comunale di Ceriale ha deciso di posticipare il pagamento della tassa sui rifiuti a stagione finita: saranno tre le rate dilazionate tra ottobre e dicembre.

La pratica sarà all’esame del prossimo Consiglio comunale in programma per domani, venerdì 7 giugno, alle ore 21:00. All’ordine del giorno della seduta del parlamentino cerialese è stata inserita una integrazione che riguarda proprio il rinvio del versamento della Tari relativa all’anno 2019, secondo le modalità stabilite dalla delibera già approvata dalla giunta, inquadrata come proposta al Consiglio comunale che sarà competente per il via libera finale.

Il sindaco Luigi Romano e la sua giunta si sono adoperati per approvare il provvedimento (dopo le opportune verifiche sul bilancio), riscontrando apprezzamento dagli stessi balneari cerialesi.

“Un piccolo aiuto rispetto ai danni subiti, giusto premiare la determinazione di tanti operatori del settore che si sono prontamente attivati per ripristinare le strutture danneggiate” afferma il primo cittadino cerialese.