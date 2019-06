Cena in bianco, passeggiate al chairo di luna, concerti e mercatini: ecco il calendario di eventi di “Vivi Borghetto”

Borghetto Santo Spirito. E’ partita nel migliore dei modi la stagione di manifestazioni organizzata dall’associazione “Vivi Borghetto” per animare l’estate di residenti ed ospiti della cittadina rivierasca.

Nei giorni scorsi il sodalizio borghettino ha lanciato l’iniziativa “Cuore Amore Defibrillatore”, che si propone di raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore da mettere a disposizione della comunità tramite la vendita di braccialetti di gomma griffati “Marina di Borghetto”. La campagna procede a gonfie vele, con decine di adesioni. Domenica scorsa, poi, è arrivata la sorpresa: un’azienda specializzata, infatti, ha deciso di donare un defibrilatore, raddoppiando così di fatto il numero di apparecchi che si otterranno al termine dell’iniziativa.

Il segretario di “Vivi Borghetto” Fernando Bravo commenta: “Ringrazio a nome di tutti noi il signor Cesare Mangone per il nobilissimo gesto che ha avuto nei nostri confronti e della comunità tutta. Abbiamo già consegnato l’apparecchio al sindaco Giancarlo Canepa. E’ stato davvero molto emozionante. E visto che siamo partiti con il piede giusto nel sociale, dovevamo fare altrettanto con le nostre manifestazioni. Sono molto compiaciuto di presentare il nostro calendario estivo”.

“Si parte venerdì 28 giugno con ‘Aggiungi un posto a tavola’, una cena fra amici (tutti possono partecipare) nel nostro caratteristico centro storico. A Luglio inaugureremo la splendida piazza Pelagos con tanta musica e spettacolo con ‘Ballando sotto le stelle’ in collaborazione con Alessandra Angelucci. Lo spettacolo si terrà domenica 7 luglio. Alessandra lo ripropone da anni ed è sempre molto emozionante parteciparvi. Dal 12 al 14 luglio in piazza Pelagos torna lo street-food con tanto cibo, buona musica e spettacolo. Martedì 16 luglio faremo una cosa diversa dal solito: alle 20 una bella scarpinata sul nostro Monte Piccaro, una escursione denominata ‘Full moon’ per fare due passi nel verde in occasione della luna piena. Venerdì 19 appuntamento con il prcorso enogastronomico in via Varatella con consueti banchetti artigianali, musica e cibo. Domenica 21 in piazza Pelagos ci aspettano i Lambertz con la loro musica coinvolgente. Mercatini artigianali sul lungomare dal 5 al 7 luglio, dal 12 al 14 e il 20 e 21 luglio”.

“Ad agosto partiamo con un gruppo sorprendente. Domenica 5 agosto in piazza Pelagos ci aspettano i Monjoie. Venerdì 9 agosto appuntamento con il percorso enogastronomico in via Varatella con consueti banchetti artigianali, musica e cibo. Lunedì 12 torna per la terza edizione la ‘Cena in bianco’ sempre nella suggestiva piazza Pelagos ma quest’anno con una novità. Giovedì 15 in piazza Pelagos potrete ascoltare Franco Branco dj che, come ogni anno, farà ballare tutti. Sabato 17 piazza Pelagos ospiterà i Capovolti con il loro tributo a Vasco Rossi. Mentre il 25 agosto si passerà ad altro genere musicale: ci sarà infatti in piazza Pelagos il nostro carissimo amico Aldo Ascolese che ci canterà Fabrizio De Andrè. Aldo è pluripremiato per la capacità di trasmettere alla gente la poesia di Fabrizio De André. Il 14 e 15 agosto ed il 24 e 25 agosto mercatini artigianali sul lungomare”.

“Insomma, anche quest’anno abbiamo provato a metterci il cuore per rallegrare le serate e giornate ai nostri turisti. Siamo consapevoli che ogni anno dobbiamo offrire di più, ci stiamo lavorando. Avevamo un progetto grandioso, ma non siamo riusciti a metterlo ‘in piedi’, ci riproveremo per il prossimo anno. Quest’anno anche il comune sta facendo grandi cose e siamo certi che la collaborazione potrà solo che migliorare la nostra cittadina, perchè uniti si vince, sempre”.