Celle Ligure, ecco la giunta comunale: Giovanni Siri nuovo vice sindaco

Il neo sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia ha ufficializzato la nuova giunta comunale: il primo cittadino terrà le deleghe a urbanistica, ragioneria, tributi, polizia municipale, parchi e giardini

Nuovo vice sindaco è stato nominato Giovanni Siri, con deleghe a lavori pubblici, ambiente, sistema di gestione ambientale e demanio.

Assessore della nuova giunta sarà Mariapaola Testa con deleghe a digitalizzazione, segreteria, personale e servizi demografici. Altro assessore sarà Giorgio Siri con deleghe a cultura, servizi sociali e pubblica istruzione. Infine è stato nominato come assessore Roberto Piombo con deleghe a sport, turismo e commercio.

Incarichi anche per i consiglieri comunali della maggioranza: per il consigliere Rossana Mordeglia (capogruppo della lista “Aria Nuova”, vincitrice alle recenti elezioni comunali) decoro, edifici e proprietà pubbliche. Per il consigliere Stefania Sebberu deleghe a pubbliche relazioni e comunicazione. Per il consigliere Carlo Barindelli la delega alle politiche giovanili.

E ancora per il consigliere comunale Giancarlo Tacchino deleghe a società partecipate, progetti speciali, mobilità urbana ed extraurbana.