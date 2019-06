Celle Ligure, barca a vela in difficoltà soccorsa dalla capitaneria di porto

Celle Ligure. Questa mattina una motovedetta della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona è intervenuta per soccorrere una barca a vela in difficoltà al largo di Celle Ligure.

Intorno alle 12.20 il titolare di uno stabilimento balneare del litorale cellese ha segnalato alla sala operativa che a circa un miglio nautico dalla costa un natante da diporto (di circa 4 metri di lunghezza) stava scuffiando ripetutamente per colpa del forte vento di tramontana e si stava allontanando verso il largo a causa della rottura di un componente dell’albero.

La sala operativa ha inviato in zona la motovedetta Cp Sar 863. Una volta individuato il mezzo in difficoltà, il personale della capitaneria di porto ha provveduto a trainarlo in sicurezza fino dentro al porto di Celle Ligure, dove poi è stato ormeggiato.

Il diportista, un milanese di 65 anni, era solo spaventato e stanco e perciò non ha necessitato di cure mediche.