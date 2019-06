Celle, dissequestrato l’ex albergo Pescetto

Celle Ligure. L’ex albergo Pescetto di via Poggi a Celle Ligure è stato dissequestrato questa mattina. Il tribunale del riesame ha infatti accolto l’istanza con la quale è stato impugnato il provvedimento cautelare dalla società che sta portando avanti l’intervento di riqualificazione della struttura per trasformarla in un complesso di appartamenti.

I sigilli sul cantiere erano stati messi lo scorso 21 maggio su disposizione del gip Alessia Ceccardi che aveva accolto la richiesta del pm Chiara Venturi. Secondo quanto trapelato, gli inquirenti avevano rilevato delle irregolarità nei permessi per eseguire i lavori, ritenuti illegittimi.

Dopo il pronunciamento del Riesame i lavori potranno quindi ripartire e, parallelamente, l’indagine della Procura proseguirà per verificare le eventuali irregolarità nell’operazione di rercupero dell’ex hotel.