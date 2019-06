Carige, il governatore Toti: “Bene l’ombrello del governo, ma serve un socio industriale”

Genova. “Spero che la banca si possa salvare con le proprie gambe, mantenendo quella vocazione di banca del territorio che tanto serve a un’economia in ripresa come quella ligure, che ha bisogno di un forte sostegno al credito per la piccola e media impresa”.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta così la notizia della proposta da parte del governo di inserire nel decreto Crescita la proroga fino alla fine dell’anno della garanzia statale sui bond di Banca Carige, attualmente fissata al 30 giugno.

“L’ombrello governativo resta una certezza per tutti – ha spiegato Toti – sia in termini di tutela di risparmio sia di tutela dell’istituto e dei suoi posti di lavoro. Pero’, mi auguro che il percorso sia quello di una banca che resta sul mercato e lo faccia da protagonista”.

Per il preside, quindi, il percorso migliore resta quello industriale. “Spero che Carige faccia quel percorso che abbiamo piu’ volte auspicato verso l’individuazione di un socio industriale- conclude Toti- e che prosegua il coinvolgimento dei soci territoriali, che restano una presenza forte e impegnata nell’istituto di credito.