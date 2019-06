Carcare, rubano in una villetta del centro in pieno giorno dopo aver scassinato la porta

Carcare. Un furto con scasso in pieno giorno e una zona del centro. È quanto accaduto ad una coppia carcarese questa mattina, in via Zunino, poco distante dalla Galleria commerciale e dai supermercati.

Secondo quanto accertato, i malviventi sono entrati nei due appartamenti che compongono la villetta bifamigliare tra le 9.30 e le 1 e cioè quando in casa non c’era nessuno. La scoperta è avvenuta solo nel tardo pomeriggio, quando gli occupanti dell’abitazione sono rincasati trovando la serratura della porta forzata.

Pochi i contanti che i ladri sono riusciti a trovare, maggiori i danni lasciati alle vittime, incredule del fatto che i soliti ignoti abbiano utilizzato l’accesso più in vista per entrare in casa. Oltre alla denuncia, ora l’appello è di sapere se qualcuno nelle vicinanze abbia notato persone e comportamenti sospetti.