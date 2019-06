Carcare, le opere d’arte di Stefania Salvadori “testimonial” dell’Antica Fiera del Bestiame 2019

Carcare. Per l’edizione 2019 l’Antica Fiera del Bestiame di Carcare utilizzerà come immagine testimonial le opere dell’artista Stefania Salvadori.

L’intesa con la pittrice carcarese è stata concordata dagli assessori Giorgia Ugdonne ed Enrica Bertone in occasione della sua recente personale in Villa Barrili, “Aninali in Valle”, una mostra sull’iperrealismo figurativo della fauna valliva che, ha suscitato un ottima affluenza di pubblico nelle sale espositive della biblioteca comunale.

Per la fiera verrà utilizzata l’immagine di un bovino di razza piemontese “frumentina” dal colore del suo manto come il grano arso dal sole, una specie autoctona delle valli del Bormida.

In merito l’assessore Ugdonne dichiara: “Riproporremo la mostra, nelle giornate della rassegna, vista la sua pertinenza tematica con il tema della Fiera, le qualità artistiche di Stefania meritano sempre occasioni per essere esposte e mostrate alla cittadinanza”

Soddisfatta anche l’assessore Bertone: “E’ il secondo anno che mi cimento nell’organizzazione, mi sembrava giusto dedicare la parte simbolica e grafica a promozione dell’evento, ad un’artista dalle innate capacità, con lei i manifesti e le brochures avranno l’immagine più pertinente e realista”.