Carcare. È stata ufficialmente inaugurata ieri (13 giugno) la nuova sede Cisl di Carcare, sita in via Garibaldi, nella zona pedonalizzata del centro storico.

Più ampia ed accogliente della precedente, trovano spazio al suo interno i servizi del Patronato Inas e del Caf con l’attività di accoglienza svolta dalla Federazione pensionati per fornire fornire informazione e assistenza sui problemi previdenziali fiscali e di carattere sociale riguardanti lavoratori e pensionati. L’orario di apertura è il seguente da lunedì a venerdì: dalle 14 alle 17.

All’inaugurazione, cui hanno partecipato numerosi iscritti Cisl del territorio, sono intervenuti il sindaco di Carcare Cristian De Vecchi, il parroco padre Paolo, il segretario dell’Ust Claudio Bosio il segretario regionale dei pensionati Cisl Gianfranco Lagostena, oltre ai responsabili regionali e territoriali del Caf e dell’Inas ed al segretario generale dei Pensionati Cisl di Imperia e Savona Mario Ivaldi, che ha svolto l’intervento conclusivo.

Tutti hanno sottolineato “l’importanza delle sedi sindacali come punto d’incontro per le persone anziane e non solo di fronte ai tanti problemi sociali che quotidianamente devono affrontare. Per avere un supporto qualificato alla loro soluzione ma anche per creare relazioni e momenti di aggregazione e di solidarietà in un contesto sociale caratterizzato da solitudini e povertà crescenti frutto anche della mancanza di lavoro causata dai recenti processi di deindustrializzazione particolarmente pesanti in Valbormida”.