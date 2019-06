Carcare. La data del 6 giugno segna un giorno importante per la Noberasco, che vede rientrare in piena attività il suo dipendente Mario Mantovani dopo l’incidente avvenuto a dicembre nello stabilimento di Carcare.

L’operaio di 48 anni era rimasto schiacciato da un macchinario, e a lungo era stato in pericolo di vita. L’infortunio sul lavoro era avvenuto all’interno di una isola dotata di rulliere automatizzate. L’uomo era stato subito soccorso da personale sanitario e 118, e trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale San Martino di Genova a seguito del grave trauma toracico riportato nell’incidente.

L’azienda ha festeggiato oggi insieme a tutti i dipendenti il ritorno di Mario e ha voluto suggellare il ricordo di questa importante giornata con un premio: “Una spilla d’oro – spiega l’azienda – per celebrare il futuro che per Mario riprende proprio da qui in stabilimento a Carcare, oggi”. Sono stati inoltre premiati Ivo Dotta, Emilio Montemurro e Fabio Astigiano, ossia i tre operai intervenuti in soccorso il giorno dell’incidente quale riconoscimento onorifico e morale per il loro gesto di altruismo e vigilanza.

“La cura dei nostri dipendenti parte anche dall’infondere valori come lavoro di squadra e affiatamento, ma soprattutto in prima linea nei nostri obiettivi ci sono la sicurezza e il rispetto delle sue norme da parte di tutti coloro che operano con noi – commenta Mattia Noberasco, amministratore delegato della società – Ogni incidente è uno di troppo e voglio che la giornata di oggi segni un ulteriore passo di sensibilizzazione nei nostri dipendenti per prevenire incidenti futuri. Il valore di una vita non sarà mai paragonabile ad alcun fatturato da raggiungere o produzione da terminare”.