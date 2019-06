Carcare, al liceo Calasanzio la premiazione dei “Giochi Matematici” della Bocconi

Carcare. Si è svolta sabato 15 giugno nell’aula magna del liceo Calasanzio di Carcare la cerimonia di premiazione per i “Giochi matematici” della Bocconi, fase provinciale svoltasi lo scorso 16 marzo.

A fare gli onori di casa le professoresse Maria Antonietta Musante, responsabile dell’organizzazione della competizione, appunto per la fase savonese, e l’insegnante di matematica Rossana Domeniconi.

Dei 125 ragazzi che hanno partecipato alla gara sono stati premiati i primi sei per ogni categoria. Tra i migliori piazzamenti da segnalare per la categoria C1: Alessio Naldoni, Eleonora Gavazzoni e Angelo Biestro; per la categoria C2: Gaia Strazzarino, Gaia Marchisio, Gioele Strazzarino; L1: Gabriele Buttinoni, Luigi Di Matteo, Francesca Pollero; L2: Irie Koonjul, Andrea Astengo, Matteo Magnani.

“Un sentito grazie va al Banco Azzoaglio di Millesimo che, per il quinto anno di fila, ha fornito tutto il materiale didattico necessario e all’Ipercoop del Gabbiano di Savona per la donazione di sei borse postino confezionate con la collaborazione delle detenute del carcere femminile di Pontedecimo”.

Commenta la professoressa Musante: “Sempre vivo e stimolante è l’entusiasmo che arriva da questi ‘giovani matematici’ che hanno voglia di mettersi in gioco e di confrontarsi in competizioni di carattere logico”.