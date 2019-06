Pietra Ligure. Torna in azione l’associazione “Pulp in Valmaremola”, protagonista da tempo di iniziative goliardiche ma anche riflessive su temi di attualità e solidarietà.

Lo scherzo è avvenuto nella giornata di sabato, quando i componenti dell’associazione hanno simulato simpaticamente la presenza di un cantiere edile in via Matteotti a Pietra Ligure, nella tradizionale location occupata da molti anni dalla storica bancheria Lupetti. La zona è stata infatti transennata, con tanto di birilli e cariola posizionati davanti all’area interessata dall’intervento.

Ma non solo: non poteva mancare il cartello relativo ai lavori da effetturare, ovvero la “riqualificazione di via Matteotti”, la centrale via pietrese a lato della basilica San Nicolò. Era indicato il progetto esecutivo, la direzione lavori, il responsabile della sicurezza del cantiere, l’importo, la ditta esecutrice, etc, etc, etc…

Inoltre la data di inizio e fine lavori, quest’ultima indicata per il 24 settembre 2019, ovvero a fine estate, con la bancheria Lupetti costretta, quindi, a non lavorare per la stagione estiva oppure a traslocare…

Per il titolare, al suo arrivo, l’amara sorpresa di un cantiere edile nel suo trdizionale spazio di suolo pubblico… Fortunatamente per lui era solo uno scherzo, finito tra abbracci e sorrisi.