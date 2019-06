Canottieri Sabazia: dieci titoli regionali al campionato ligure 1.000 metri

Osiglia. Si sono svolte domenica 9 giugno, a Osiglia, le gare del campionato regionale ligure 1.000 metri e Canoa Giovani, a cui hanno partecipato tutte le società della regione e alcune società della Toscana, per un totale di 150 atleti impegnati in una giornata dal clima mutevole.

Pioggia di medaglie per la Canottieri Sabazia che porta a casa 42 piazzamenti sul podio, ovvero 22 ori, 13 argenti e 7 bronzi.

Campioni liguri sui 1.000 metri sono Silvano Scognamiglio (K1) e Lombardi Sofia (K1), Giacomo Macchi e Pietro Fornari (K2), Pietro Fornari, Cristian Paglieri, Silvano Scognamiglio e Giulio Stocca (K4), Alessandro Mito (C1), Samuele Dossetti (K1), Sofia Lombardi (K1), Cecilia Carrieri e Sofia Lombardi (K2), Leonardo Sogno (K1), Alessandro Mito (C1).

Grande soddisfazione per i risultati espressa dal direttore sportivo Emanuel Cabib e dal tecnico Laura Bentivoglio.

Il prossimo impegno per i savonesi sarà ancora una gara regionale, domenica 16 giugno, a Torino.

I piazzamenti sul podio ottenuto dalla Canottieri Sabazia.

K1, 2000 metri, Allievi B maschile:

oro per Pietro Giusto

argento per Filippo Baldizzone

K2, 2000 metri, Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia e Filippo Spezialetti

K1, 2000 metri, Cadetti A maschile:

argento per Klaudiusz Cascio

K2, 2000 metri, Allievi B maschile:

oro per Alessandro Mineo e Carlo Campostano

K2, 2000 metri, Cadetti B maschile:

argento per Martino Cambiaso ed Edoardo Griseri

K1, 2000 metri, Cadetti B maschile:

argento per Pietro Frumento

K2, 200 metri, Allievi B maschile:

oro per Carlo Campostano e Alessandro Mineo

K4, 1000 metri, Ragazzi maschile:

argento per Matteo Curletti, Delfino Simone, Samuele Dossetti e Gabriele Pontini

bronzo per Pietro Casanova, Andrea Marsiglio, Filippo Ferrara, Davide Mitro

K1, 200 metri, Cadetti A maschile:

oro per Filippo Spezialetti

K1, 200 metri, Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia

K1, 200 metri, Allievi A maschile:

oro per Lorenzo Garzoglio

K2, 200 metri, Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia e Filippo Spezialetti

K1, 200 metri, Cadetti B maschile:

oro per Pietro Frumento

K1, 200 metri, Cadetti B maschile:

argento per Edoardo Ramagli

K1, 200 metri, Allievi B maschile:

oro per Giusto Pietro

bronzo per Filippo Baldizzone

K1, 1000 metri, Senior maschile:

oro per Silvano Scognamiglio

K1, 1000 metri, Senior femminile:

oro per Sofia Lombardi

argento per Cecilia Carrieri

K2, 1000 metri, Senior maschile:

oro per Giacomo Macchi e Pietro Fornari

argento per Silvano Scognamiglio e Ludovico Spezialetti

K2, 200 metri, Cadetti B maschile:

oro per Frumento Pietro ed Edoardo Ramagli

bronzo per Martino Cambiaso ed Edoardo Griseri

K4, 1000 metri, Senior maschile:

oro per Pietro Fornari, Cristian Paglieri, Silvano Scognamiglio e Giulio Stocca

C1, 1000 metri, Ragazzi maschile:

oro per Alessandro Mito

argento per Edoardo Corallo

bronzo per Marco Tarditi

K1, 1000 metri, Ragazzi maschile:

oro per Samuele Dossetti

argento per Edoardo Corallo

bronzo per Simone Delfino

K4, 1000 metri, Junior maschile:

argento per Matteo Gerace, Flavio Ghezzi, Leonardo Sogno e Ludovico Spezialetti

bronzo per Matteo Barcella, Marco Camoirano, Vincent Moretti e Alessio Rossi

K2, 1000 metri, Junior maschile:

bronzo per Leonardo Sogno e Ludovico Spezialetti

K4, 200 metri, Allievi B maschile:

oro per Filippo Baldizzone, Carlo Campostano, Pietro Giusto e Alessandro Mineo

K1, 1000 metri, Junior femminile:

oro per Sofia Lombardi

K2, 1000 metri, Ragazzi maschile:

argento per Pietro Giuseppe Casanova e Davide Mitro

K2, 1000 metri, Senior femminile:

oro per Cecilia Carrieri e Sofia Lombardi

K1, 1000 metri, Junior maschile:

oro per Leonardo Sogno

C1, 1000 metri, Junior maschile:

oro per Alessandro Mito

argento per Marco Tarditi

Nella foto sopra: Michael Battaglia e Filippo Spezialetti sul primo gradino del podio

Il podio del K4 1000 metri Ragazzi con la Sabazia al secondo e al terzo posto