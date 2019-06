Canottieri Sabazia 45 volte sul podio ad Osiglia

Osiglia. Si sono svolte ieri, domenica 23 giugno ad Osiglia, le gare valide per l’assegnazione del titolo ligure in K4 e Canoa giovani. Erano presenti tutte le società della regione in una giornata splendida e la manifestazione si è svolta regolarmente.

La Canottieri Sabazia, con una compagine molto agguerrita, ha portato a casa 19 medaglie d’oro, 18 d’argento e 8 di bronzo. Per il campionato regionale da sottolineare l’oro conquistato da Pietro Fornari, Flavio Ghezzi, Federico Ottonello e Ludovico Spezialetti (Senior 5000 metri) e l’oro di Edoardo Corallo, Matteo Curletti, Simone Delfino e Gabriele Pontini (Ragazzi, 5000 metri).

Nella classifica generale, la Canottieri Sabazia si posiziona al primo posto con 304 punti, seguita da Canottieri Sanremo con 187 punti; terza la Palmarese di Genova con 43 punti.

Soddisfazione per i risultati dallo staff tecnico composto da Laura Bentivoglio ed Emanuel Cabib, che vedono la squadra in forte crescita sia nel settore giovanile che nelle categorie superiori. Prossimo impegno ad Omegna, dove sarà presente una rappresentativa della Sabazia.

Intanto, giungono buone notizie da parte di Francesca Capodimonte, in forza alla Marina Militare e tesserata per la Canottieri Sabazia, che è stata convocata dal commissario tecnico Oreste Perri per gli Europe Games 2019 di Minsk, in Bielorussia, che sono in programma dal 25 al 27 giugno.

Di seguito i piazzamenti sul podio ottenuti dalla Canottieri Sabazia.

K4, 5000 metri Senior maschile:

oro per Pietro Fornari, Flavio Ghezzi, Federico Ottonello, Ludovico Spezialetti

C1, 5000 metri Senior maschile:

oro per Andrea Tarditi

K4, 5000 metri Ragazzi maschile:

oro per Edoardo Corallo, Matteo Curletti, Simone Delfino, Gabriele Pontini

K2, 5000 metri Ragazzi maschile:

oro per Alessandro De Stefano e Samuele Dossetti

argento per Marco Tarditi e Alessandro Mito

K1, 5000 metri Ragazzi maschile:

argento per Filippo Ferrara

K2 5,20, 2000 metri Allievi B maschile:

argento per Filippo Baldizzone e Alessandro Mineo

K1 4,20, 2000 metri Allievi B maschile:

argento per Van Son Folli

K2, 5000 metri Junior maschile:

oro per Matteo Gerace e Leonardo Sogno

argento per Francesco Lai e Giulio Stocca

bronzo per Marco Camoirano e Vincent Moretti

K1, 5000 metri Junior femminile:

oro per Elisa Tosin

K2, 2000 metri Cadetti B maschile:

argento per Martino Cambiaso

K1, 2000 metri Cadetti B maschile:

oro per Edoardo Ramagli

argento per Riccardo Rossi

K2, 2000 metri Cadetti A maschile:

argento per Riseld Arifaj e Klaudiusz Cascio

K1, 2000 metri Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia

C1, 200 metri Ragazzi maschile:

oro per Alessandro Mito

argento per Edoardo Corallo

K1, 200 metri Ragazzi maschile:

oro per Alessandro De Stefano

argento per Samuele Dossetti

bronzo per Matteo Curletti

K4, 200 metri Junior maschile:

oro per Pietro Fornari, Flavio Ghezzi, Sogno Leonardo e Ludovico Spezialetti

argento per Matteo Gerace, Francesco Lai, Federico Ottonello, Giulio Stocca

K1, 200 metri Cadetti B maschile:

oro per Edoardo Ramagli

K1, 200 metri Allievi B maschile:

argento per Filippo Baldizzone

bronzo per Van Son Folli

C1, 200 metri Senior maschile:

oro per Andrea Tarditi

K2, 200 metri Cadetti B maschile:

argento per Edoardo Ramagli e Riccardo Rossi

bronzo per Martino Cambiaso ed Edoardo Griseri

K2, 200 metri Senior maschile:

oro per Francesco Lai e Giulio Stocca

K4, 200 metri Ragazzi maschile:

oro per Edoardo Corallo, Matteo Curletti, Simone Delfino e Gabriele Pontini

K1, 200 metri Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia

K2, 200 metri Cadetti A maschile:

bronzo per Riseld Arifaj e Klaudiusz Cascio

K2, 200 metri Junior maschile:

oro per Flavio Ghezzi e Ludovico Spezialetti

argento per Pietro Fornari e Leonardo Sogno

bronzo per Matteo Gerace e Federico Ottonello

K1, 200 metri Junior femminile:

argento per Elisa Tosin

K2, 200 metri Ragazzi maschile:

oro per Alessandro De Stefano e Samuele Dossetti

argento per Simone Delfino e Gabriele Pontini

bronzo per Alessandro Mito e Marco Tarditi

K1, 200 metri Junior maschile:

oro per Flavio Ghezzi

argento per Leonardo Sogno

bronzo per Pietro Fornari

K1+K2, 2×200 metri Allievi B maschile:

argento per Filippo Baldizzone, Van Son Folli ed Alessandro Mineo

Nella foto sopra: oro e argento per la Canottieri Sabazia nel K4 200 metri Junior

Il gruppo savonese in trasferta a Osiglia