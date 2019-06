Albenga. Fine settimana ricco di soddisfazioni, a Roma, per la società Lene 2000 di Albenga che ha partecipato al campionato nazionale Endas di ginnastica artistica, tenutosi dal 31 maggio al 2 giugno.

Giacomo Bertoletti, Chiara Esa Bozzano, Matilde De Francesco e Tommaso Sala si sono portati a casa medaglie importanti dall’evento nazionale, al quale hanno partecipato con altri undici atleti del sodalizio ingauno.

In Seria A femminile categoria Junior medaglia di bronzo per Chiara Esa Bozzano nella classifica generale e buon quarto posto per Greta Balbis. Quarto posto anche per Sara Cerrato nella classifica generale di Serie A categoria Senior.

Nella Serie B1 è salita sul secondo gradino del podio Matilde De Francesco nelle parallele femminili; sesto posto nello stesso attrezzo in Serie B1 categoria Giovani per Lavinia Lanteri, la più piccola del gruppo.

Nella Serie A maschile, nella classifica generale, ottimo secondo posto per Tommaso Sala, categoria Allievi, e terzo posto per Giacomo Bertoletti, categoria Senior.

Settimo posto in classifica generale Seria A categoria Allievi per Giovanni Ferrua; quinto posto in graduatoria generale per Walter Felandro categoria Ragazzi Serie B1 e nona posizione per Andrea Calzamiglia.

Buone prestazioni anche per Martina Malinverni, Ginevra Costagliola, Elena Parodi e Vittoria Milazzo.

Ottimo il terzo posto conquistato dalla società Lene 2000 come squadra nella categoria maschile. “Sono orgogliosa dei miei atleti e delle mie atlete, è stato un anno ricco di soddisfazioni e sono sicura che ne arriveranno anche in futuro” commenta Elena Pizzo, coach della Lene 2000.