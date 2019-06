Campionati italiani Allievi: brillano Aurora Bado e Anabel Vitale

Savona. Ancora una gara geograficamente lontana per l’Atletica Arcobaleno Savona che si muove in questa occasione con una pattuglia di circa venti persone, tra atleti e tecnici. Destinazione Agropoli, in Campania, sede dei campionati italiani riservati ad Allieve ed Allievi.

La medaglia arriva grazie ad Aurora Bado: la mezzofondista imperiese conduce una gara estremamente ben distribuita e chiude i 3000 in 10’15″60 piazzandosi in terza posizione e portando a casa un ulteriore buon metallo come già nella stagione indoor. Poi Aurora corre anche i 1.500 piazzandosi in quattordicesima posizione in 4’52″49.

Non riesce l’impresa podio ad Anabel Vitale. La forte giovane pietrese si rende però artefice di due grandi performance, anzi quattro, contando i turni di qualificazione. Nel salto in lungo è quarta con la misura di 5,78 che la conferma ai vertici di questa specialità. Sui 100 ostacoli si migliora ed abbatte in finale la barriera dei 14 secondi. All’arrivo è ancora quarta, con il super crono di 13″93 nuovo primato regionale di sempre di categoria. Particolare non secondario, Anabel è al primo anno di categoria ed il suo futuro si preannuncia quindi estremamente roseo, per quanto di livello già molto qualificato oggi.

Marco Zunino paga dazio rispetto ad una preparazione forzatamente contenuta dopo il duplice infortunio alla caviglia. Corre la batteria dei 400 in 50″19, crono che gli consente di accedere alla finale per i primi otto posti. In finale le energie vengono un po’ ad esaurirsi e Marco è settimo in 51″13. Anche per lui però fa fede l’anno di nascita: 2003, primo anno di categoria. Ne parleremo strada/pista facendo…

Bene la 4×400 maschile (Nicolò Saettone, Leonardo Musso, Andrea Lavagna e Marco Zunino) che con 3’29″08 si classifica in nona posizione. Marella Toblini corre bene i 200 metri: 25″67 in batteria e conferma con 25″69 nella finale delle seconde, per una buona sesta posizione.

Si migliora nel martello Clara Degni che scaglia l’attrezzo a 42,13, misura però non sufficiente per la finale. Finale che centra invece Silvia Di Gioia nel giavellotto: 39,25 in qualificazione. Poi in finale l’attrezzo non va oltre 36,74 per una decima posizione che non soddisfa pienamente l’atleta varazzina.

Buona prova della staffetta 4×100. Schierata nella formazione Elena Gemme, Marella Toblini, Siria Zemma, Anabel Vitale, chiude in 49″53.

Trasferta non in linea con le aspettative per l’ostacolista Anna Auxilia che incappa in una giornata negativa e termina la sua prova sui 400 ostacoli in 1’13″54.

Nel 20° Meeting di Primavera svoltosi a Mondovì sono diversi gli atleti Arcobaleno che riescono a mettersi in vetrina.

Ancora super Stefania Biscuola che domina la gara degli 800 concludendo in solitudine in 2’08″16. Trova la gara giusta Alessio Padula per dare una robusta spallata al precedente primato personale: all’arrivo è sesto con il gran crono di 1’52″05.

Si migliora anche Debora Nemin che nella finale B dei 100 piani chiude al secondo posto correndo in 12″18. Buon terzo posto per Gioele Buzzanca nel lancio del disco, con l’attrezzo che atterra a 43,26.

Francesco Rebagliati è quarto sui 400 ostacoli, coperti nel tempo di 54″14, non lontano dai top stagionali. Paolo Giacobbe è come sempre estremamente combattivo sugli 800 e si aggiudica la serie minore allo sprint con il crono di 1’58″14.

Nella foto sopra: Anabel Vitale

Aurora Bado

Alessio Padula

Leonardo Musso, Marco Zunino, Andrea Cavagna, Nicolò Saettone