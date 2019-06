Cambio della guardia al Patronato Inca Cgil Liguria: Olivieri passa il testimone ad Avellani

Liguria. In occasione dei lavori del comitato direttivo Cgil Liguria avviene il cambio di testimone tra Ivana Olivieri e Patrizia Avellani in qualità di coordinatore regionale Inca Cgil.

Avellani eletta segretaria confederale prima in Camera del Lavoro e poi alla Cgil Liguria è stata dipendente di Poste Italiane e dal 1985 è iscritta alla Cgil entrando in categoria Slc dove ha ricoperto il ruolo di segretaria provinciale.

Avellani lascia il suo ultimo incarico in Cgil Liguria dove per la segreteria ha seguito il dipartimento organizzazione e i servizi. Oggi viene nominata coordinatore Inca Cgil Liguria e prendere il posto di Ivana Olivieri eletta nello scorso mese di aprile in Segreteria Spi Cgil Liguria.

Olivieri, in Cgil dal 1981, ha sempre prestato la sua attività professionale nel patronato, prima come operatrice e successivamente come direttrice prima provinciale e poi regionale.

La Cgil Liguria esprime le proprie congratulazioni a Patrizia e Ivana.