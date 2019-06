Bardineto, motociclista cade in un sentiero: soccorsi difficoltosi

Bardineto. Stava percorrendo un sentiero nei boschi di Bardineto, quando ha perso il controllo della propria moto ed è caduto.

La disavventura è capitata ad un appassionato di motocross intorno alle ore 20,20. La sua posizione ha reso particolarmente difficoltosi i soccorsi.

Sul posto sono giunti i volontari della Croce Azzurra di Calizzano, allertati in codice rosso, e i vigili del fuoco. Non è stato facile raggiungere il motociclista, il quale ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona.