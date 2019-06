Calizzano, la Cia di Savona abilita 60 operatori forestali

Calizzano. Quest’oggi, presso l’azienda Benso foreste, la Confederazione Italiana Agricoltori di Savona in collaborazione con l’ente di formazione Elfo di Albenga, ha organizzato una selezione per assegnare le competenze professionali nel settore forestale.

Spiega il presidente di Cia Savona Mirco Mastroianni: “Tale selezione aperta ai coltivatori, agli operatori agro-forestali ed agli artigiani del settore legno consente, attraverso una prova di utilizzo della motosega, l’attribuzione dei due primi livelli previsti dal nuovo sistema delle competenze professionali nel bosco, ovvero il livello F1 (iniziale) o il livello F2 (base). Quest’ultimo consente all’operatore che lo consegue di accedere ai corsi di formazione per operatori forestali di 40 ore di durata livello F3 (livello ordinario), sempre più necessario per assumere impegni lavorativi anche nel settore pubblico”.

Cia Savona ed Elfo organizzeranno in autunno corsi F3 a cui gli operatori forestali (agricoli o artigianali) potranno accedere senza costi , in presenza del contributo regionale Psr. Tali corsi potranno essere frequentati da parte delle aziende associate alla Cia “ottenendo così un risparmio, considerando i notevoli costi che impongono con la presenza di un vero e proprio team di assistenza formativo composto da Istruttori Forestali, ed un aumento dell’attenzione alla sicurezza in ambiente di lavoro”.

Le prenotazioni per la selezione hanno superato i sessanta operatori forestali partecipanti annoverando decine di coltivatori, artigiani e dipendenti di enti pubblici locali: “Risultato particolarmente significativo anche in considerazione del fatto che si sono conclusi da poco i corsi aperti nel mese di maggio che hanno diplomato circa 55 operatori al livello F3”.