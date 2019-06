Calice Ligure. Nella mattinata del 3 giugno si è svolto, come ormai da consolidata tradizione pluriennale, l’incontro formativo sul volontariato e di educazione ambientale tra le scuole primarie di Calice Ligure, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Calice Ligure, i militi della Croce Bianca e la Squadra Antincendio Boschivo di Calice Ligure.

Una mattinata trascorsa nel suggestivo paesaggio della Madonna della Guardia di Calice Ligure in cui i bambini delle scuole elementari hanno avuto l’occasione di sperimentare le attività proprie delle associazioni di volontariato e di seguire una lezione naturalistica da parte del Maresciallo Valeria Verzello, Comandante la Stazione Carabinieri Forestale di Calice Ligure.

Un momento importante per la sensibilizzazione dei giovani studenti verso la natura che li circonda e di istruzione per essere più consapevoli del patrimonio di biodiversità in cui hanno la fortuna di vivere e nell’ottica dell’attività istituzionale che vede la Specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri impegnata, tra l’altro, nell’educazione ambientale e in attività di divulgazione e prevenzione.

Nell’occasione sono state messe a dimora alcuni esemplari di leccio e faggio, a ricordo della mattinata trascorsa insieme.