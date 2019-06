Calice, biker cade su un sentiero: portato in codice rosso al Santa Corona

Calice Ligure. Un biker è stato soccorso oggi pomeriggio poco dopo le 17.30 a Calice Ligure in seguito a una caduta.

L’uomo stava percorrendo un sentiero in sella a una mountain bike quando per cause da chiarire ha perso il controllo della bici ed è caduto a terra.

Raggiunto da vigili del fuoco, soccorso alpino e sanitari, è stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure da un’ambulanza della Croce Bianca di Calice.