Calcio: la Vadese riparte con una conferma in blocco

Vado Ligure. Dopo il primo giro di colloqui tra i giocatori ed il dirigente generale Tony Saltarelli, la Vadese Calcio 2018 conferma il gruppo con cui è iniziata l’avventura della scorsa stagione.

“La volontà reciproca di dare continuità al percorso conferma la splendida stagione della nostra società e l’attaccamento al gruppo e alla maglia dei nostri giocatori, pronti a scendere in campo sia in Seconda, che per un’eventuale Prima Categoria” dicono i dirigenti azzurrogranata.

Non si ferma comunque qui il mercato della Vadese che nei prossimi giorni annuncerà i primi arrivi.

Hanno riconfermato la collaborazione Giuseppe Appice, Fabio Cavalleri, Francesco Cirio, Niccolò Enrile, Andrea Enzi, Lorenzo Ferro, Carlo Giacchino, Cosimo Giannone, Davide Mandaliti, Matteo Marchi, Nicolò Paladin, Christian Pulina, Mirko Quaglia, Ruben Tona.