Calcio, il Savona conferma Simone Guarco

Savona. Neppure il caldo torrido riesce a fermare le trattative di mercato. Il Savona, dopo il rientro di Lombardi al Gavorrano, riparte dalla conferma di Simone Guarco e tratta per il rinnovo delle prestazioni sportive di Piacentini, Venneri e Flory.

La Sanremese annuncia l’arrivo del difensore centrale Alessandro Manes e dell’attaccante Domenico Vitiello.

Il difensore argentino Juan Pablo Gargiulo è in procinto di trasferirsi al Vado, che avrà come compagni di reparto Puddu e Scannapieco. La società del presidente Franco Tarabotto prende (dall’Imperia) il centrocampista Costantini, ma perde l’attaccante Capra, pronto a trasferirsi alla società di Piazza d’Armi. La stessa Imperia cede (alla Sampdoria) il difensore centrale (classe 2003) Davide Garibbo, mentre il preparatore dei portieri Giuseppe Messina non fa più parte dello staff tecnico.

In Eccellenza, il Finale conferma capitan Scalia, De Benedetti e Vittori. Luca Garibaldi lascia, dopo sei anni, la Cairese, che rinnova l’accordo con Di Martino.

Francesco Cocito continuerò ad indossare la casacca dell’Albenga, in compagnia di Maxena. Gli ingauni puntano il centrocampista Stefano Pastorino, lo scorso campionanto in forza all’Alassio e Federico Piazza.

Il ds del Bragno, Roberto Abbaldo conferma l’estremo difensore Pastorino, il difensore Kuci e gli esterni offensivi Torra e De Luca.