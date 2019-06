Quiliano. Gli allievi del Savona (leva 2002) ospitano i pari età del Colorno, formazione emiliana della bassa parmense. Partita valevole per l’ingresso nelle prime sei squadre della fase finale. Nel primo incontro i giovani biancoblù si sono imposti (0-2) sul terreno del San Michele Cattolica Virtus (compagine toscana, domenica scorsa a sua volta vittoriosa per 0 a 3 contro i parmigiani). Per la qualificazione al Savona basterebbe dunque un pareggio. Fischio d’inizio al “Picasso”, ore 16.00.

Tabellino:

Foto 2 di 2



Savona-Colorno 1-0 (18′ Donato)

Savona: Parodi, Deri, Barisone, Chiappori, Balla, Gambetta, Nardi, Donato, Basso, Gaggero, D’Amoia

A disp.: Cirillo, Farci, Gibilaro, Giglio, El-Sady, Savasta, Sciutto, Ranieri. All. Errico

Colorno: Binaschi, Rosi, Merli, Violi, Ferri, Ballarini, Panisi, Allodi, Lattuca, Yener, Belfanti

A disp.: Lionti, Lamballi, Romano, Gargioli, Ferrari, Pezzani, Herman, Dabre, Bogdan. All. Colainni

Arbitro: S. Lingamoorthy (Genova). Assistenti: Musante e Lombardo (Genova)

Note: Giornata calda e ventilata, campo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Angoli 0-3. Due tempi da 40′ secondo regolamento per la categoria. Spettatori 100 circa. Presente un buon numero di sostenitori ospiti, minuti di palloncini bandierine.

Cronaca diretta:

Prima della partita viene osservato un minuto di silanzio in memoria di Paolo Massari, dirigente accompagnatore del Colorno, scomparso in settimana.

7′ Colorno in attacco. Yener, tiro dal limite, murato (forse con un braccio) da distanza ravvicinata. L’arbitro lascia correre fra le proteste ospiti.

12′ Risponde il Savona. Diagonale di Basso, a lato.

14′ Belfanti dalla destra rientra sull’interno. Il suo esterno sinistro si spegne sul fondo.

18′ Gol Savona! Errore in disimpegno di Ballarini. Gaggero riparte e lancia Basso. Questi allarga per Nardi, il quale serve al centro Donato che realizza una sorta di rigore in movimento. 1-0.

19′ Doppia occasione Savona. Deri a tu per tu per tu con Binaschi tenta il pallonetto, il portiere emiliano riesce a intercettare deviando la traiettoria. Sul prosieguo dell’azione Chiappori svigola da ottima posizione.