Calcio a sette, la Boutique della Birra è campione provinciale Uisp di Savona

Savona. La Boutique della Birra si è laureata campione provinciale Uisp Savona, a sette giocatori.

Bossolino e compagni si sono imposti,, nella finale al Tiassano di Valleggia per 6-4.

Le reti vincenti portano la firma di Rossello (doppietta), Cubaiu (doppietta), Montalto e Sanna.

Davide Bossolino è il “man of the match” della finale ed a salire sugli scudi è il portiere Silvestri, che sul parziale di 4-3, ha parato un penalty decisivo per le sorti dell’incontro.

Le formazioni scese in campo

Boutique della Birra: Silvestri, D’Amanzo, Bossolino, Pesce, Vaiarini, Cantatore, Sanna, Cubaiu, Agate, Baldi, Rossello, Franchi, Montalto

Tiassano: Ghizzardi, Calvi, Frediani, Sfondrati, Di Roccia, Quintavalle, Davanzante, Lilay, Altomari