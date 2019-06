Cairo, cade da una scala: ferito giovane operaio

Cairo Montenotte. Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi in via Brigate Partigiane a Cairo Montenotte.

Secondo quanto appreso, poco prime delle 12:00, un giovane operaio è caduto da una scala, compiendo un volo di un paio di metri. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca cairese e dell’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Stando a quanto riferito non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Restano da appurare i motivi della caduta, se una distrazione, oppure un malore improvviso o ancora il cedimento della scala che stava utilizzando al lavoro: sono ancora in corso accertamenti.