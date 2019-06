Cairo, al Prato delle Ferrere nuovi giochi e la “Casa del Camaleonte”

Cairo M. Domani, giovedì 13 giugno, alle ore 10:00, presso il Prato delle Ferrere saranno inaugurati i nuovi giochi e “La Casa del Camaleonte”, il progetto sperimentale, basato sui principi di sostenibilità, inclusione, socializzazione.

Nel marzo scorso la società La Filippa S.r.l. ha espresso la volontà di installare nel Prato delle Ferrere, a propria cura e spese, quattro nuove strutture ludiche e di arredo e una struttura prefabbricata destinata al deposito di attrezzi per la cura del verde del parco che potrebbe anche trasformarsi in servizi igienici pubblici, autogestiti dagli utilizzatori.

Il Comune di Cairo Montenotte ha accolto la proposta con delibera comunale del 2 aprile scorso.

Il bagno del Prato delle Ferrere rappresenta una comodità che necessita semplicemente di cura, pulizia e rispetto per un bene pubblico. Questo è indispensabile per il successo del progetto e per non far ritornare il bagno “La Casa del Camaleonte”, alla sua primaria destinazione d’uso di deposito attrezzi del parco.

“Non ci siamo scoraggiati di fronte ai dati negativi di altre città in merito al poco rispetto dei luoghi e dei beni pubblici e, con la Giunta, abbiamo accolto e sostenuto la sfida, persuasi che a Cairo, grazie ai cairesi, si possano cambiare le cose.”, interviene il sindaco Paolo Lambertini.

Autogestione e senso di responsabilità civica di tutti i frequentatori del parco e dei cittadini di Cairo sono condizioni necessarie affinché questo innovativo progetto si mantenga nel tempo.

Il progetto sarà supportato da materiale di comunicazione adeguato collocato nell’area, a cominciare da cartoline-guida e cartelli.

Il Prato delle Ferrere diventa un vero e proprio esperimento sociale: un’area pubblica con parco giochi e panchine, non custodita e ad uso gratuito, progettato e realizzato da La Filippa. Il Prato si estende su una superficie complessiva di quasi 5.000 metri quadrati. Ma in realtà rappresenta molto di più.

Sorto da un’area abbandonata, recuperata e riqualificata da La Filippa in accordo con l’amministrazione comunale di Cairo, il Prato è stata inaugurato nel 2010 e da allora è diventato un punto di riferimento per i bambini del paese e un luogo di incontro e relazione per chi abbia voglia di fare due chiacchiere, o semplicemente leggersi uno dei libri della “Piccola biblioteca libera” in mezzo al verde.

Il Prato è un esempio di come la cosa pubblica può essere percepita e trattata come un bene di tutti e il rispetto è un fenomeno contagioso: il Prato in questi nove anni è stato adottato dai cittadini cairesi, rispettato, vissuto, amato.

“Il Prato è un esempio virtuoso di relazioni tra aziende e pubblica amministrazione a beneficio del territorio. Oggi più che mai c’è bisogno di poter contare su aziende come La Filippa che applicano i principi della responsabilità sociale d’impresa e in costante ricerca del miglioramento delle proprie performance di sostenibilità ambientale e sociale” conclude il sindaco Lambertini.